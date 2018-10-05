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На собор в Севилье упал дрон
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В Севилье у туристов полиция отняла дрон, упавший на собор 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Севильи изъяла дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы и упал на крышу Кафедрального собора Севильи, сообщает Noticia.ru.
Владельцами дрона оказались туристы из Нидерландов. Они запустили беспилотник из окна своего отеля. По их словам, в какой-то момент контроль над аппаратом был утерян.
Сообщение в полицию поступило от службы безопасности Севильского кафедрального собора. Сотрудники рассказали, что в храм пришли двое туристов с требованием вернуть дрон, местонахождение которого они установили с помощью GPS.
Полицейские нашли дрон на крыше, но не стали возвращать его владельцам, а составили на них протокол за нарушение установленных ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов. Туристам грозит штраф в размере от 600 до 30 тысяч евро.
По словам жителей Нидерландов, они путешествуют по разным европейским городам и снимают с помощью дрона исторические места. Молодые люди заявили, что на их родине беспилотники можно свободно использовать в развлекательных целях. А по испанским законам для этого необходимо разрешение муниципалитета с указанием точного места, где будет летать дрон.
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