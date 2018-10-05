На собор в Севилье упал дрон

В Севилье у туристов полиция отняла дрон, упавший на собор

Полиция Севильи изъяла дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы и упал на крышу Кафедрального собора Севильи, сообщает Noticia.ru.

Владельцами дрона оказались туристы из Нидерландов . Они запустили беспилотник из окна своего отеля. По их словам, в какой-то момент контроль над аппаратом был утерян.

Сообщение в полицию поступило от службы безопасности Севильского кафедрального собора. Сотрудники рассказали, что в храм пришли двое туристов с требованием вернуть дрон, местонахождение которого они установили с помощью GPS.

Полицейские нашли дрон на крыше, но не стали возвращать его владельцам, а составили на них протокол за нарушение установленных ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов. Туристам грозит штраф в размере от 600 до 30 тысяч евро.

По словам жителей Нидерландов, они путешествуют по разным европейским городам и снимают с помощью дрона исторические места. Молодые люди заявили, что на их родине беспилотники можно свободно использовать в развлекательных целях. А по испанским законам для этого необходимо разрешение муниципалитета с указанием точного места, где будет летать дрон.