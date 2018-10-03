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«Невозвратные» билеты все-таки можно будет вернуть
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«Невозвратные» билеты на самолет все-таки можно будет вернуть 

ТК «Звезда» + ещё 17 15 часов назад
В Госдуме рассмотрят законопроект, уточняющий условия возврата авиабилетов и усиливающий защиту прав пассажиров.
Внести поправки в «Воздушный кодекс», предусматривающие возврат так называемых «невозвратных» билетов, намерены в Госдуме. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время, пишет «РГ».
Авиакомпании обяжут вернуть деньги за билеты пассажирам, которые вынуждены отказаться от поездки по уважительной причине. Например, в случае болезни или смерти родственника, или задержки рейса перевозчиком более чем на четыре часа.
В этих случаях, пассажир обязан предупредить авиакомпанию через колл-центр или по электронной почте, сообщив причину отмены поездки. А затем в течение 90 дней заказным письмом предоставить перевозчику копии соответствующих документов, подтверждающих эту причину (например, нотариально заверенную копию больничного листа).
И уже после этого в течение 30 дней можно будет рассчитывать на получение денежных средств от авиакомпании в полном размере.
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