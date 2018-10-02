Абхазия нашла новый способ привлечь туристов

Абхазия привлекает туристов заброшенными шахтерскими поселками

Заброшенные шахтерские поселки вокруг абхазского города Ткуарчал привлекают не только экстремалов-диггеров, но и обычных туристов, сообщают "Вести-Сочи".

Сейчас в Ткуарчале, основанном в 1942 году и в послевоенные годы являвшемся крупнейшим промышленным центром региона, проживает около 500 человек. Железнодорожные мосты, по которым перевозили уголь, сейчас используют местные жители в качестве пешеходных.

Приезжающих сюда туристов в основном интересуют три шахтерских поселка: Акармара, Джантуха и самый большой — Поляна. В каждом из них есть заброшенные больницы, школы, дома культуры и кинотеатры, при этом доступ в здания — свободный.

Также туристам интересны родоновые источники, для лечения которыми в Ткуарчале еще в советское время была построена водолечебница. Ее восстановили два года назад.