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Абхазия нашла новый способ привлечь туристов
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Абхазия привлекает туристов заброшенными шахтерскими поселками 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Sputnik / Томас Тхайцук
Заброшенные шахтерские поселки вокруг абхазского города Ткуарчал привлекают не только экстремалов-диггеров, но и обычных туристов, сообщают "Вести-Сочи".
Сейчас в Ткуарчале, основанном в 1942 году и в послевоенные годы являвшемся крупнейшим промышленным центром региона, проживает около 500 человек. Железнодорожные мосты, по которым перевозили уголь, сейчас используют местные жители в качестве пешеходных.
Приезжающих сюда туристов в основном интересуют три шахтерских поселка: Акармара, Джантуха и самый большой — Поляна. В каждом из них есть заброшенные больницы, школы, дома культуры и кинотеатры, при этом доступ в здания — свободный.
Также туристам интересны родоновые источники, для лечения которыми в Ткуарчале еще в советское время была построена водолечебница. Ее восстановили два года назад.
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