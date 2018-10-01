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Авиабилеты на Дальний Восток подешевеют
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Авиабилеты на Дальний Восток подешевеют 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: FLICKR.COM/RAMELLA
Стоимость авиабилетов на Дальний Восток может снизиться, так как до 1 января 2025 года перелёты туда будут облагаться по нулевой ставке НДС. Соответствующий закон вступает в силу 1 октября.
Документ, разработанный правительством, направлен на повышение рентабельности дальневосточных рейсов. Устанавливается, что с 1 октября 2018 года по 1 января 2025 года услуги по внутренним воздушным перевозкам с пунктом отправления или назначения на территории Дальневосточного федерального округа облагаются по нулевой ставке НДС.
Налог отменяется как для перелётов из центральных регионов России на Дальний Восток и обратно, так и внутри Дальневосточного федерального округа.
Как ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, авиация в регионе зачастую является единственным видом транспорта. «Поэтому так важно, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы — доступными для тех, кто там живёт», — сказал он.
В Минвостокразвития полагают, что инициатива позволит снизить стоимость авиабилетов и увеличить пассажиропоток на 2-3 процента ежегодно.
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