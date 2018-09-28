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В Индии открылся аэропорт с невероятным видом
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В Индии открылся новый аэропорт с невероятным видом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Airports Authority of India
Из окон нового аэропорта, расположено в Гималаях на высоте более 1400 метров, открывается один из самых захватывающих видов, сообщает CNN.
Аэропорт обслуживает отдаленный район Индии — штат Сикким. На строительство объекта было потрачено 68,7 миллионов долларов.
"Он демонстрирует передовые достижения наших инженеров и рабочих. Это поистине удивительный прорыв", — сказал Нарендра Монди, премьер-министр Индии.
Терминал нового аэропорта площадью 2380 квадратных метров может вместить до 100 пассажиров.
До открытия терминала туристы и местные жители были вынуждены использовать воздушную гавань в Западной Бенгалии — в пяти часах езды.
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