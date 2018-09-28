Ещё
В Италии ограбленные туристы отдохнули за счет города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии ограбленные туристы отдохнули за счет города 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Xtreambar /
В Кампании по указанию мэра Чиро Буонайуто отель бесплатно принял семью немецких туристов, ограбленных при посещении ими археологического парка Геркуланум, сообщает "Италия по-русски".
Немецкие туристы обнаружили, что их сумки с личными вещами были украдены, когда вернулись на автостоянку, проведя день на раскопках.
Туристы сообщили о происшествии в соцсетях. Мэр, крайне возмутившийся поведением сограждан, "которые портят имидж города, спустя множество "темных лет", наконец, привлекающего туристов", лично занялся решением проблемы.
Чиро Буонайуто связался с пострадавшей от грабителей семьей из Саксонии, пригласив туристов провести выходные в Геркулануме за счет города, чтобы еще раз съездить на раскопки и отправиться на экскурсию по рядом расположенной Археологической зоне Помпеи.
"То, что произошло с немецкими туристами, недопустимо. Я хочу, чтобы весь мир знал, насколько, на самом деле, дружелюбны и гостеприимны жители нашего города", — сказал мэр.
Последние новости
Так кончилась империя: Трамп опозорился на выступлении в ООН Создатель самой точной винтовки в мире раскрыл тайну ее ствола Подробности бракоразводного процесса Максаковой с новым мужем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В петербургском кафе сварились заживо двое россиян53
Люди сварились в кипятке в центре Петербурга26
Не долетел: пассажирский Boeing упал в воду2
Путин изумил президента Финляндии258
Сердюков пожалел денег на взорванного в Чечне генерала86
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
00:18
В петербургском кафе сварились заживо двое россиян
Происшествия
00:27
Сердюков пожалел денег на взорванного в Чечне генерала
Общество
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение