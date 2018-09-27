В РФ могут ввести штрафы за навязывание услуг в аэропортах

В РФ предложили ввести штрафы за навязывание услуг в аэропортах

В Международной ассоциации аэропортов в результате участившихся случаев мошенничества в отношении авиапассажиров предложили штрафовать и выводить из зданий аэропортов лиц, навязывающих свои услуги, сообщает газета «Известия»

Речь идет об оказании услуг такси, рекламе гостиниц, гаданиях, попрошайничестве или купле-продаже.

Для физических лиц предлагается установить штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

По оценке ассоциации, данная мера позволит исключить возможность осуществления на территории аэровокзала нелегальной предпринимательской деятельности и повысить качество предоставляемых услуг.