Туроператоры станут отчитываться об оплате отеля 

Турфирмы могут обязать подтверждать исполнение обязанности по оплате гостиницы или иного средства размещения перед туристом. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму 25 сентября.
Авторы документа депутаты от фракции «Единая Россия» Иван Белеков и Андрей Палкин отмечают, что если обязанность по выдаче билета у туроператора имеется, то в ситуации, касающейся оплаты гостиницы, такой обязанности нет и каждый раз пользуюсь услугами турфирм россияне рискуют оказаться на улице в чужой стране.
Законодатели подчеркивают, что обеспечение безопасности туристов является одним из стратегических направлений государственного регулирования туризма, которое в современных условиях жизнедеятельности общества приобретает все большую актуальность. По мнению депутатов, разработанные ими поправки будут способствовать предоставлению гражданам качественных и безопасных туристских услуг и минимизируют незапланированные финансовые риски со стороны туристов.