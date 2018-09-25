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Туроператоры станут отчитываться об оплате отеля
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Туроператоры станут отчитываться об оплате отеля 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Турфирмы могут обязать подтверждать исполнение обязанности по оплате гостиницы или иного средства размещения перед туристом. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму 25 сентября.
Авторы документа депутаты от фракции «Единая Россия» Иван Белеков и Андрей Палкин отмечают, что если обязанность по выдаче билета у туроператора имеется, то в ситуации, касающейся оплаты гостиницы, такой обязанности нет и каждый раз пользуюсь услугами турфирм россияне рискуют оказаться на улице в чужой стране.
Законодатели подчеркивают, что обеспечение безопасности туристов является одним из стратегических направлений государственного регулирования туризма, которое в современных условиях жизнедеятельности общества приобретает все большую актуальность. По мнению депутатов, разработанные ими поправки будут способствовать предоставлению гражданам качественных и безопасных туристских услуг и минимизируют незапланированные финансовые риски со стороны туристов.
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