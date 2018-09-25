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«Пляж был слишком песчаный!»
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Guardian рассказала о самых странных жалобах туристов 

ТАСС + ещё 12 Только что
Британская газета The Guardian привела самые нелепые жалобы туристов во время отдыха. Список был составлен на основе материалов портала о туризме и путешествиях TripAdvisor, а также данных исследования туристических агентств Thomas Cook и Abta.
"Очень крутая и слишком высокая", — оставил один из туристов комментарий о самой высокой горе в Великобритании Бен-Невис. Другой путешественник, чья мечта побывать в Лувре осуществилась спустя 30 лет, заявил, что не увидел там "совсем ничего интересного".
Один из отдыхающих был "ужасно расстроен", когда во время пребывания на индийском Гоа обнаружил, что практически во всех ресторанах подают блюдо карри. "Песок был не похож на тот, что в брошюре. Пляж был слишком песчаным", — приводит издание другие комментарии.
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