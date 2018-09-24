Москвичи утолили жажду путешествий под Тулой

Названы самые популярные автобусные направления с отправной точкой в Москве . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии . Данные о перевозках предоставил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Первое место в рейтинге досталось Тульской и Волгоградской областям, на втором месте — Липецк, а тройку замыкает Саратов. Также в пятерку лидеров вошли Воронеж и Ростов-на-Дону. Из международных маршрутов самыми востребованными стали рейсы в Минск и Кишинев.

Также, отметил Ликсутов, популярностью пользуются маршруты до Санкт-Петербурга. По сравнению с прошлым летом, так добраться до города предпочли вдвое больше человек — 28,5 тысячи.

Глава департамента констатировал, что в теплое время года пассажиропоток на автостанциях традиционно растет. Всего за летние месяцы 2018 года международные и междугородные автобусы перевезли более 2,3 миллиона человек. В настоящее время пассажиры могут выбирать из 260 направлений. Автобусы совершили более 115 тысяч рейсов.