Россияне смогут ездить в Латвию без шенгена

Жители приграничных регионов России смогут ездить в Латвию в упрощённом порядке, на основании загранпаспорта и разрешения на местное приграничное передвижение. Вопрос о ратификации соответствующего соглашения Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября.

Межправительственное соглашение между Россией и Латвией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий подписано 20 декабря 2010 года и вступило в силу 6 июня 2013 года. По этому соглашению граждане России и Латвии могут пересекать границу по загранпаспорту и разрешению на местное приграничное передвижение, которое выдаётся консульскими учреждениями государств сторон. Списки жителей приграничных территорий составляются органами местного самоуправления.

Для получения разрешения заявитель должен обосновать необходимость регулярного посещения приграничной территории государства другой стороны — это родственные связи, экономические, культурные или иные причины. Получать визу в этом случае не требуется.

Под приграничной территорией в понимаются территории муниципальных образований Российской Федерации и Латвийской Республики, примыкающие к границе и находящиеся в зоне не более 30 км от неё, а также поселения, часть которых находится в зоне от 30 до 50 км от границы. При этом Латвия выступила с инициативой о снятии ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных территориях и об отказе от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.