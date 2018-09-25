Россияне застряли в Тунисе

Сотни российских туристов не могут покинуть Тунис из-за наводнения, сообщает «Дождь».

Главный аэропорт провинции Энфида-Хаммамет разрушен.

До 26 сентября рейсы с туристами отправляются из Монастира, однако самолеты вылетают с задержками, несмотря на улучшение погоды.

На Тунис обрушились сильные ливни. Жертвами непогоды стали по крайней мере пять человек. Больше всего от наводнения пострадал популярный у туристов регион Набель. В ряде районов разрушены мосты, затоплены первые этажи зданий, в том числе некоторых отелей. Часть туристов вынужденно переселили в другие места.