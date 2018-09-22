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Венеция введет новые ограничения для туристов
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Венеция введет новые ограничения для туристов 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Венеции рассматривают новые ограничения для туристов из-за чрезмерного их наплыва. В результате страдает культурное наследие города. Туристам хотят запретить сидеть на мостовых и на ступеньках церквей и соборов, сообщает Ассоциация туроператоров России.
За нарушение путешественникам грозит штраф от 50 до 500 евро. Запрет может вступить в силу уже в октябре. В городе уже запрещено сидеть на ступенях и памятниках на площади Сан-Марко.
Кроме того, в Венеции введен запрет на строительство новых отелей, а на въездах в город стоят турникеты, которые ведут подсчет гостей.
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