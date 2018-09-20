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Компания Becar Asset Management может перепрофилировать два московских бизнес-центра в отели в 2019 г.
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Компания Becar Asset Management может перепрофилировать два московских бизнес-центра в отели в 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Becar Asset Management рассматривает возможность перепрофилирования двух московских бизнес-центров в отели в 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент компании Александр Шарапов.
«Другие проекты перепрофилирования московских бизнес-центров в отели в разработке есть, но пока не принято решение. Мы планируем, что в 2019 г. у нас в Москве будет построено еще два отеля, переговоры ведутся именно по трансформации офисных зданий в отели с привлечением частных инвесторов в формате «кондо». Кондо-отели всегда были популярной на западе тематикой», — сказал А. Шарапов.
Кондо-отель, как и гостиница, управляется оператором, но принадлежит не только управляющей компании, но и частным лицам. Инвесторы могут приобрести отдельные студии или квартиры из нескольких комнат с кухней, которые можно использовать в качестве временного жилья или сдавать в аренду.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что Becar Asset Management подписала договор с собственником административного здания в районе метро «Таганская» на редевелопмент здания 1908 г. постройки в отель. Реализация проекта начнется осенью. Согласно разработанной концепции, в четырехэтажном здании 1908 г. постройки разместится трехзвездочный отель под брендом Vertical. Сроки сдачи отеля в эксплуатацию — конец 2019 г. Объем инвестиций в проект составит 343 млн руб. при сроках окупаемости — около шести лет.
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