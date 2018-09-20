Турист обвинил вьетнамского таксиста в мошенничестве

Японский турист подал жалобу на таксиста, которого обвинил в накрутке цены

Турист взял такси, чтобы проехать два километра от улицы Ле Ван Хуу до улицы Динь Тянь Хоанг. Дорога заняла десять минут. И за все это его попросили заплатить 267 000 донгов ($ 12,13).

Японец заявил, что в машине был неисправный счетчик. Он согласился выплатить положенную сумму, но попросил водителя дать ему квитанцию. Затем он сфотографировал автомобиль.

В квитанции, как утверждает пассажир, были написаны неверный номерной знак и другой маршрут. Судя по ней, турист поймал такси в аэропорту, чтобы добраться до озера Хоан Кием.

Вьетнамских таксистов часто обвиняют в мошенничестве. В марте этого года в Ханое оштрафовали таксиста, которого уже во второй раз поймали за накруткой цен. А в июле подобный инцидент произошел в Нячанге. Тогда водитель даже начал угрожать туристам.