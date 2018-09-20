Ещё
Турист обвинил вьетнамского таксиста в мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турист обвинил вьетнамского таксиста в мошенничестве 

Вьетнам сегодня 52 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Японский турист подал жалобу на таксиста, которого обвинил в накрутке цены
Турист взял такси, чтобы проехать два километра от улицы Ле Ван Хуу до улицы Динь Тянь Хоанг. Дорога заняла десять минут. И за все это его попросили заплатить 267 000 донгов ($ 12,13).
Японец заявил, что в машине был неисправный счетчик. Он согласился выплатить положенную сумму, но попросил водителя дать ему квитанцию. Затем он сфотографировал автомобиль.
В квитанции, как утверждает пассажир, были написаны неверный номерной знак и другой маршрут. Судя по ней, турист поймал такси в аэропорту, чтобы добраться до озера Хоан Кием.
Вьетнамских таксистов часто обвиняют в мошенничестве. В марте этого года в Ханое оштрафовали таксиста, которого уже во второй раз поймали за накруткой цен. А в июле подобный инцидент произошел в Нячанге. Тогда водитель даже начал угрожать туристам.
Источник: Vietnam.net  Перевод: Никита Гребенников
Вьетнам сегодня: последние новости
Пешеходная зона вокруг Хоанкьем – магнит для туристов в Ханое «Vietnam Airlines» будут продавать путевки в отели Дананг вошел в ТОП-10 городов для проживания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20373
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле158
Военные РФ обеспечили безопасность в Эль-Кунейтре40
В Нальчике начались беспорядки537
«Мрачная картина»37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение