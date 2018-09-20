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Новые возможности бронирования мест в отелях появятся в Ханты-Мансийске
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Новые возможности бронирования мест в отелях появятся в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 57 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Все гостиницы Ханты-Мансийска будут подключены к системе онлайн бронирования номеров TravelLine. Работу по подключению средств размещения к такой системе проводит МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей». В настоящее время в окружной столице уже пользуются таким сервисом гостиницы «Югорская долина», «Миснэ», «Югра», «Гамма». В ближайшее время их ряды пополнят еще 7 гостиниц города.
«Мы пониманием, что система онлайн-бронирования отеля — очень важный инструмент в развитии сферы туризма, поэтому мы провели переговоры с компанией TravelLine и смогли достигнуть договорённости по предоставлению гостиницам Ханты-Мансийка льготных условий. Так гостиницы до 40 номеров получат возможность бесплатного подключения к системе, проведут обучение специалистов, получат обучающие материал и модуль на создание сайта гостиницы, — рассказала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.
TravelLine, самая успешная российская система бронирования номеров. Она работает и на удобство клиентов, которым предоставляется возможность в режиме Он-лайн не только выбрать, но и забронировать, и оплатить номер, так и для отельеров. Этот сервис позволяет гостиницам оперативно и эффктивно управлять номерным фондом, продвигать свои услуги на внешнем рынке и увеличивать клиентский поток.
В Управлении по развитию туризма отмечают, что их задачи обеспечить подключение всех гостиниц города к системе бронирования он-лайн.
«То, что сейчас используется на 60% гостиничных сайтов, является обыкновенной формой обратной связи, замаскированной под модуль онлайн бронирования. Что считается неуважением по отношению к пользователям и показателем недостаточно профессионального ведения туристического бизнеса. Ханты-Мансийск сегодня привлекает много гостей и нам хочется соответствовать уровню мировых туристических центров, за счет повышения качества обслуживания клиентов, — отметила Анна Линкер.
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