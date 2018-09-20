Новые автобусные рейсы из Москвы в Санкт-Петербург запустят с автостанции «Тушинская» 21 сентября

Новые автобусные рейсы из Москвы Санкт-Петербург запустят с автостанции «Тушинская» 14 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «Мобил Трак Центр» сообщает об открытии с 21 сентября 2018 г. продаж на рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург отправлением из Москвы с автостанции «Тушинская» по пятницам в 19:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда для взрослых составляет 1 тыс. руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 500 руб. Стоимость провоза багажа 100 руб.