Более 46 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Владивостока в дни ВЭФ

Аэропорт Владивостока принял 46,8 тысяч человек во время проведения в городе IV Восточного экономического форума. Также в воздушную гавань за данный отрезок времени прибыло 713 самолетов. Об этом сообщил «Интерфакс-Дальний Восток».

С 10 по 14 сентября сотрудники аэропорта провели прием рейсов деловой авиации, так и обслуживание литейных маршрутов. При этом во Владивостоке в дни подготовки к форуму не забывали и о внутренних и международных рейсах.

Самый пиковый день в международном аэропорту был день открытия Восточного экономического форума — 10 сентября. Тогда приняли более 10 тысяч пассажиров. Эта цифра стала рекордной для воздушной гавани. Предыдущий рекорд составил около девяти тысяч.

Стоит отметить, что в форуме участвовало более шести тысяч делегатов.