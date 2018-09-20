Ещё
Более 46 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Владивостока в дни ВЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 46 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Владивостока в дни ВЭФ 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Аэропорт Владивостока принял 46,8 тысяч человек во время проведения в городе IV Восточного экономического форума. Также в воздушную гавань за данный отрезок времени прибыло 713 самолетов. Об этом сообщил «Интерфакс-Дальний Восток».
С 10 по 14 сентября сотрудники аэропорта провели прием рейсов деловой авиации, так и обслуживание литейных маршрутов. При этом во Владивостоке в дни подготовки к форуму не забывали и о внутренних и международных рейсах.
Самый пиковый день в международном аэропорту был день открытия Восточного экономического форума — 10 сентября. Тогда приняли более 10 тысяч пассажиров. Эта цифра стала рекордной для воздушной гавани. Предыдущий рекорд составил около девяти тысяч.
Стоит отметить, что в форуме участвовало более шести тысяч делегатов.
360tv.ru: последние новости
Смертельно опасные кубомедузы атаковали итальянские пляжи Без дыма, без огня. Что мешает вернуть аэропортам комнаты для курения Власти Петербурга намерены ввести туристический сбор в 2020 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20346
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле108
«Мрачная картина»22
В Нальчике начались беспорядки
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга189
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение