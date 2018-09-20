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Турист сорвался со скалы на Курилах
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Турист сорвался со скалы на Курилах 

Мир24 52 минуты назад
На Курилах молодой человек сорвался со скалы во время туристического похода. Об этом сообщает сайт DEITA.RU.
В результате падения 23-летний житель Владивостока получил многочисленные травмы. Первоначально его доставили в ближайшую больницу на Курилах для оказания неотложной помощи, затем перевезли в больницу Владивостока в травматологическое отделение.
Известно, что молодой человек находился на Курилах на заработках.
Предварительная версия случившегося — несчастный случай. По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, 17 сентября турист сорвался с Эльбруса. Мужчина был зарегистрирован как участник группы восхождения. Инцидент произошел на высоте 5100 метров. На место происшествия отправились спасатели в составе 5 человек и 2-х единиц техники.
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