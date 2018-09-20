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Международный аэропорт Владивостока принял в дни ВЭФ порядка 47 тыс. пассажиров
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Международный аэропорт Владивостока принял в дни ВЭФ порядка 47 тыс. пассажиров 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 сентября. Международный аэропорт Владивостока в период подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) принял порядка 47 тыс. человек и обслужил более 700 рейсов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба воздушной гавани.
"Общий пассажиропоток аэропорта с 10 по 14 сентября составил 46,8 тыс. человек, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года.
Количество взлетно-посадочных операций в указанный период составило 713. Это на 81 операцию больше, чем во время проведения Восточного экономического форума в 2017 году", — говорится в сообщении.
По данным авиаузла, пиковым днем обслуживания гостей и участников ВЭФ стало 10 сентября. «В этот день в аэропорту Владивосток было обслужено 10,3 тыс. пассажиров. Это больше суточного рекорда пассажиропотока, который был установлен во время работы ВЭФ в 2017 году, когда через воздушную гавань прошло 8,57 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.
ВЭФ проходил во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС являлся генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов.
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