Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Осташков запустят с автостанции «Тушинская» 20 сентября

Новые ежедневные автобусные рейсы, следующие по маршруту из Москвы в Осташков, запустят с автостанции «Тушинская» 20 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «Орбита» сообщает о продаже с 20 сентября билетов на рейс №1373 по маршруту Москва-Осташков отправлением ежедневно с автостанции «Тушинская» в 11:30», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стоимость проезда для взрослых составляет 350 руб. до Погорелого Городища, до Зубцова — 400 руб., до Ржева — 450 руб., до Селижарова — 650 руб., до Осташкова — 730 руб. Для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) полагается скидка в 50% от стоимости билетов для взрослых. Стоимость провоза багажа 50 руб.