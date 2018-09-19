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Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Осташков запустят с автостанции «Тушинская» 20 сентября
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Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Осташков запустят с автостанции «Тушинская» 20 сентября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новые ежедневные автобусные рейсы, следующие по маршруту из Москвы в Осташков, запустят с автостанции «Тушинская» 20 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «Орбита» сообщает о продаже с 20 сентября билетов на рейс №1373 по маршруту Москва-Осташков отправлением ежедневно с автостанции «Тушинская» в 11:30», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что стоимость проезда для взрослых составляет 350 руб. до Погорелого Городища, до Зубцова — 400 руб., до Ржева — 450 руб., до Селижарова — 650 руб., до Осташкова — 730 руб. Для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) полагается скидка в 50% от стоимости билетов для взрослых. Стоимость провоза багажа 50 руб.
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