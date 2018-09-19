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Житель Самары выиграл 1 млн руб. по билету, купленному на почте
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Житель Самары выиграл 1 млн руб. по билету, купленному на почте 

Волга Ньюс 1 час назад
Всего в первом полугодии 2018 года свыше 7,5 млн победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам, купленным в отделениях, было выплачено более 6 млн выигрышей на общую сумму более 860 млн рублей. По данным статистики государственных лотерей, в целом, количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые шесть месяцев 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом на 50%.
Отметим, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта.
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