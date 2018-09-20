Топ-10 самых посещаемых музеев России-2018 по версии Минкультуры РФ 

Пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила ТАСС результаты данных системы «Учет продажи билетов» по федеральным музеям РФ за восемь месяцев 2018 года. По данным этой системы самым посещаемым федеральным музеем 2018 года стал Государственный Эрмитаж — за означенный период его посетили 3,3 млн человек. На втором месте музей-заповедник «Петергоф», его посетили более 2,4 млн человек, на третьем музей-заповедник «Царское село» — 2,2 млн В десятку самых посещаемых музеев также вошли Музеи Московского Кремля (1,95 млн), Государственная Третьяковская галерея (1,3 млн), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 856 тыс.), Государственный исторический музей (около 803 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (более 750 тыс.), Государственный русский музей (744 тыс.). Замыкает десятку московский Музей Победы, который посетили за восемь месяцев 2018 года около 719 тыс. человек.
Источник: ТАСС