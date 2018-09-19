На Урале закрылось несколько турфирм 

Отпуск за чужой счет— В общем, в Таиланд два года назад я так и не улетела, — сокрушается екатеринбурженка Людмила, — хотя перевела на счет турфирмы «Отдых» аванс — 30 тысяч рублей. Остальные деньги — 128 тысяч — директор Марина Окорокова попросила привезти ей прямо в офис. Сама все оформила, выдала кассовый ордер, поставила печать. А спустя месяц читаю в новостях, что в офисе турфирмы настоящее столпотворение: люди не могут улететь на отдых и хотят вернуть свои деньги. Я тут же поехала к Марине, она уверяла, что отдаст все, но в результате просто сбежала из города. Конечно, деньги мне, как и другим клиентам, до сих пор не вернули. Людмила — одна из более полусотни пострадавших от мошеннических действий директора турфирмы «Отдых». Возбуждено уголовное дело, Марина Окорокова объявлена в федеральный розыск, но до сих пор скрывается от бывших клиентов и правосудия. По словам следователя следственного управления УМВД России по Екатеринбургу Романа Наполова, по адресу прописки 32-летней мошенницы нет. Судя по всему, «бизнесвумен» воздерживается от любых действий, связанных с предъявлением паспорта, иначе ее фамилия давно попала бы в поле зрения органов правопорядка. Денег на жизнь ей, видимо, пока хватает: общий ущерб, нанесенный клиентам «Отдыха», превысил пять миллионов рублей. Эксперты рынка комментируют подобные события неохотно: непорядочность одного участника бросает тень и на остальных. Но все же раскрывают общие критерии надежности. Главное, по их мнению, внимательно изучить размер финансового обеспечения компании: он должен быть адекватен числу клиентов. — На сайте Ростуризма обычно есть все данные: сколько человек отправляет та или иная фирма, сумма обеспечения и так далее, — разъясняет руководитель рабочей группы по выездному туризму Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун. — Причем низкая цена тура не должна пугать: как разовая акция это возможно, сейчас многие компании снижают цену горящего тура даже до 20 тысяч рублей. Прибыли в таком случае нет, но спасают другие клиенты, которые покупают туры заранее — и компании хватает оборотных средств. А вот длительные «распродажи» должны насторожить. Подкосил… мундиальОднако стопроцентной страховки от статуса «невыездного» у клиентов турфирм все-таки нет. Последнее подтверждение тому — прекращение деятельности известного российского туроператора «Натали Турс» с 4 сентября. Несколько тысяч человек не смогли вылететь на отдых, и непорядочностью или неопытностью руководителя ситуацию здесь не объяснить — эта компания на рынке 26 лет, имеет хорошую репутацию. Эксперты советуют внимательно изучить данные на сайте Ростуризма: размер финансового обеспечения компании должен быть адекватен числу клиентовСейчас на сайте «Натали Турс» висит лишь обращение к клиентам и партнерам: им приносят «глубочайшие извинения» и просят за компенсациями обращаться в "Ингосстрах". В самой компании крах объясняют кассовым разрывом. А одной из причин называют… мундиаль: мол, успехи российской сборной привели к тому, что наши болельщики вообще никуда не поехали. Так или иначе, по данным СМИ, от действий фирмы пострадало свыше 30 тысяч туристов, в числе которых есть и уральцы. Туроператор задолжал им в общей сложности более миллиарда рублей. Впрочем, у клиентов есть надежда на страховой фонд оператора: в течение сентября «Натали Турс» сформирует реестр требований для определения размера выплат по каждому из них. Жителям Урала, планировавшим улететь на дальние берега, нынешней осенью вообще не повезло. Закрылась турфирма «Данко Тревел»: все туры с 8 сентября аннулированы, в Екатеринбурге создан оперативный штаб помощи пострадавшим туристам. А старейший уральский туроператор «Фонд мира» сам подал заявление о прекращении деятельности в сфере выездного туризма. Правда, сертификат реестра туроператоров, подтверждающий солидный статус фирмы и ее финансовые гарантии, все еще размещен на сайте компании. Все остальное там тоже по-прежнему: рекламируются интересные направления, активно предлагаются горящие туры. — Мы не закрылись, — утверждает консультант Анастасия. — Просто «Фонд мира» временно вышел из реестра туроператоров, то есть мы перестали создавать собственные туры — раньше, например, возили на Мальдивы, Шри-Ланку и т.д. При этом продолжаем работать с готовыми туристическими продуктами, активно возим туристов по России, например. "Точка невозврата" под контролем?По словам руководителя Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, эпизоды, связанные с невыполнением обязательств, происходят периодически. Так что определенного риска не избежать. — Если причина — сознательный обман клиентов, как в случае с «Отдыхом», какого-то особого механизма борьбы я просто не вижу. Цены вхождения на туристический рынок как таковой нет — любой желающий может организовать свой бизнес, а люди бывают разными. К счастью, такие случаи происходят нечасто, — считает эксперт. — Ситуация с остальными компаниями сложнее. Сейчас в стране с финансами непросто, поэтому наши туристы и за рубежом экономят на всем: меньше тратят на экскурсии, шопинг, рестораны. А ведь чем выше средний чек туриста, тем больше комиссия компании. В ситуации падения рубля и значительного сокращения среднего чека у организатора отдыха велик соблазн залезть в оборотные средства. И легко можно пройти «точку невозврата». Здесь должны помочь специальные механизмы регулирования. Такие механизмы созданы. 3 сентября вступили в силу поправки в закон о туристической деятельности, за которые участники рынка ратовали с 2015 года. Ростуризму даны дополнительные полномочия исключать из реестра операторов, которые вызывают вопросы (отследить ситуацию помогает специальная система мониторинга). По мнению Мальцева, если бы поправки приняли раньше, это позволило бы избежать многих неприятных ситуаций — вовремя остановить деятельность компаний, которые ведут рискованную игру, «залезая» в оборотные деньги. Как будут работать новые нормы, покажет время. Тем временемНа днях передано в суд дело бывшего директора еще одной уральской турфирмы — «Олимп Тревел». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, экс-директор обвиняется в совершении преступлений, квалифицируемых как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. С заявлением в прокуратуру обратился соучредитель фирмы. Установлено, что руководитель компании под видом продажи турпутевок похитила деньги клиентов на сумму 400 тысяч рублей. При этом услуги не были оказаны, деньги на счет организации не переведены. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.справка «РГ»По данным Свердловскстата, в 2017 году в организованные туры по России и странам зарубежья съездили 405,3 тысячи свердловчан. Это на 20 процентов больше, чем в 2016-м. Всего за прошлый год жители области купили 139,2 тысячи путевок за границу (в 2016 году — 88,4 тысячи). Средняя стоимость поездки составила почти 73 тысячи рублей. Данных за 2018 год пока нет, но, по словам туроператоров, поток туристов сохраняется на уровне прошлого года. За первое полугодие в екатеринбургском аэропорту Кольцово был зарегистрирован даже рост пассажиропотока на 18 процентов (более 2,5 миллиона человек). Традиционно это рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь. Что же касается зарубежных направлений, то лидерами стали курорты Турции, Дубай, Прага.