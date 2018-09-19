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«Аэрофлот» накажет очередного авиадебошира
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«Аэрофлот» накажет очередного авиадебошира 

Lenta.ru + ещё 2 35 минут назад
«Аэрофлот» намерен привлечь авидебошира, следовавшего 18 сентября из Москвы во Владивосток рейсом SU 1702, к уголовной ответственности. Об этом сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.
В «Аэрофлоте» рассказали, что пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс. Гражданин грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира. Своими безобразными действиями он поставил под угрозу безопасность полета, а значит жизни всех пассажиров и членов экипажа. На устные и письменное предупреждения хулиган не реагировал. Пассажиры рейса оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Владивостока дебошира передали полиции.
«"Аэрофлотом" разработана и успешно реализуется многоуровневая система борьбы с деструктивными авиапассажирами. По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах «Аэрофлота» в установленном порядке», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.
В авиакомпании напомнили, что с 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в воздушное законодательство, позволяющие авиаперевозчикам вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в услугах.
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