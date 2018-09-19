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Туристы Кавминвод заплатили 85 млн руб. курортного сбора за четыре месяца
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Туристы Кавминвод заплатили 85 млн руб. курортного сбора за четыре месяца 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сумма курортного сбора в четырёх городах КМВ на 1 сентября составила 85 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
О результатах эксперимента по взиманию курортного сбора на заседании правительства рассказал министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачёв. По его словам, эта цифра на полтора миллиона превышает плановые показатели.
С января по август на курортах Кавказских Минеральных Вод побывали 710 тысяч человек, что на 9,3% выше аналогичного показателя 2017 года.
Напомним, пилотной площадкой по внедрению курортного сбора регион стал с мая 2018 года. С этого времени туристы обязаны платить по 50 рублей в сутки за отдых в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске.
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