Туристы обнаружили мину времен войны в Ладожском озере

Предположительно, отдыхающие наткнулись на донную мину.

Группа разминирования из Петрозаводска сегодня проводит взрывные работы по обезвреживанию, предположительно, авиационной донной мины АМД-500 времен Второй мировой войны в районе Аннушкин причал — Вятиккя на Ладожском озере. Об этом сообщает ИА «Республика».

17 сентября на спасательный пост Вятиккя — Аннушкин причал поступило сообщение от туристов из Петербурга. Суть сообщения сводилась к тому, что собака отдыхающих обнаружила предмет, похожий на буй. Туристы пояснили, что пес прошел обучение на обнаружение взрывчатых веществ. Специалисты отправились на место, чтобы проверить поступившую информацию. Около острова Койонсаари в Лахденпохском районе была обнаружена, предположительно, донная мина времен Второй мировой войны. Вызваны сотрудники полиции и спасатели.