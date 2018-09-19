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Туристы обнаружили мину времен войны в Ладожском озере
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Туристы обнаружили мину времен войны в Ладожском озере 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Предположительно, отдыхающие наткнулись на донную мину.
Группа разминирования из Петрозаводска сегодня проводит взрывные работы по обезвреживанию, предположительно, авиационной донной мины АМД-500 времен Второй мировой войны в районе Аннушкин причал — Вятиккя на Ладожском озере. Об этом сообщает ИА «Республика».
17 сентября на спасательный пост Вятиккя — Аннушкин причал поступило сообщение от туристов из Петербурга. Суть сообщения сводилась к тому, что собака отдыхающих обнаружила предмет, похожий на буй. Туристы пояснили, что пес прошел обучение на обнаружение взрывчатых веществ. Специалисты отправились на место, чтобы проверить поступившую информацию. Около острова Койонсаари в Лахденпохском районе была обнаружена, предположительно, донная мина времен Второй мировой войны. Вызваны сотрудники полиции и спасатели.
По материалам: ptzgovorit.ru
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