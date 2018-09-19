Канадский туроператор организует первый в мире безотходный тур

В национальном парке Йеллоустон (расположен в американских штатах Вайоминг, Монтана и Айдахо) с 6 по 12 июля 2019 года пройдут первые «безотходные каникулы». Участники тура Safari America: Yellowstone Country познакомятся с принципами компостирования, апсайклинга и повторного использования и переработают 99% произведенных отходов. В путешествии, организованном канадским туроператором Natural Habitat Adventures (первая углеродо-нейтральная туристическая компания), примут участие 14 человек. Детали проекта изложены в материале Inhabitat.

Согласно плану туроператора, заготовленные на время путешествия продукты будут храниться в транспортных средствах, домиках и палатках вдоль горной цепи Большой Йеллоустонской экосистемы, одной из самых крупных мало затронутых экосистем в умеренных широтах Северного полушария. Каждое блюдо будет перевозиться в отдельном многоразовом контейнере. Из использованных салфеток и остатков пищи команда будет готовить компост. Сложный мусор планируется направлять в американскую компанию по переработке отходов TerraCycle.

Гиды готовят участников заранее: члены экспедиции получили наборы с многоразовыми приборами, чашкой, бутылкой и сумкой. Все материалы тура и документы передаются в цифровом виде. Путешественников также призывают отказаться от потенциального мусора: одноразовых трубочек и вещей в индивидуальной одноразовой упаковке.

Natural Habitat Adventures основана в 1985 году, а в 2007 году ее объявили первой углеродо-нейтральной туристической компанией. Туроператор компенсировал уже более 34,5 млн фунтов (15,6 тыс. т) произведенных выбросов углекислого газа. В организации надеются, что участники путешествий соблюдают принципы устойчивости и после туров. Другая цель Natural Habitat Adventures — стимулировать изменения в секторе туризма. «Один из способов защитить планету — вдохновить индустрию путешествий стать более устойчивой. Наша цель — постоянно повышать планку. И наш первый безотходный тур покажет, что создать исключительный опыт гостям без вреда для экологии возможно», — поделился основатель и президент Natural Habitat Adventures Бен Бресслер.

Туризм — один из самых быстро развивающихся секторов экономики. По подсчетам экспертов Программы ООН по окружающей среде (UNEP), на него приходится 10% мирового ВВП и одно из 10 рабочих мест. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году сектор будет производить на 251% больше твердых бытовых отходов. Расход энергии вырастет на 154%, воды — на 152%, объем выбросов парниковых газов увеличится на 131%. Развитие традиционного туризма — одна из центральных угроз экологии малонарушенных горных регионов, обращают внимание в UNEP. С 1964 по 2012 года число посетителей района вокруг горы Эверест (или Джомолунгма, высочайшая вершина Земли) выросло с 20 до 26 тыс. Количество мусора увеличилось до 140 тыс. кг.

Материал предоставлен проектом +1.