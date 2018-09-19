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Несколько гостиниц Ростова признали виновными в завышение цен во время ЧМ-2018
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Несколько гостиниц Ростова признали виновными в завышение цен во время ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
Во время чемпионата мира по футболу цены на проживания в данных гостиницах были завышены.
Суд признал владельцев виновными и обязал выплатить в цене постояльцам, которые останавливались в гостинице во время чемпионата.
Так например в гостинице «Бизнес» двухместный номер стоил 4500 в сутки, хотя максимальная стоимость на номера этой категории была установлена в размере 4360 рублей. В гостинице «Шодо» стоимость номеров достигала 5500 рублей.
Гостиницы должны донести до всех клиентов решение суда и вернуть излишние деньги.
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