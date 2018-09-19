Несколько гостиниц Ростова признали виновными в завышение цен во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу цены на проживания в данных гостиницах были завышены.

Суд признал владельцев виновными и обязал выплатить в цене постояльцам, которые останавливались в гостинице во время чемпионата.

Так например в гостинице «Бизнес» двухместный номер стоил 4500 в сутки, хотя максимальная стоимость на номера этой категории была установлена в размере 4360 рублей. В гостинице «Шодо» стоимость номеров достигала 5500 рублей.

Гостиницы должны донести до всех клиентов решение суда и вернуть излишние деньги.