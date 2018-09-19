Перегревшийся авиапассажир вознамерился проветрить самолет в полете

Пассажир самолета, следовавшего из Боготы (столица Колумбии ) в город Монтерия , заявил, что в салоне слишком душно, и грозился выломать дверь в полете. Инцидент засняли на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике видно, как неизвестный мужчина ругается с персоналом воздушного судна и требует сделать что-нибудь, так как ему слишком жарко. После того, как члены экипажа отказали ему, невменяемый пассажир начал угрожать, что выломает дверь. Тогда пилоту пришлось развернуться и экстренно посадить самолет в аэропорту вылета.

После посадки дебошира схватила национальная полиция Колумбии.