Ещё
Обновленный проект ФЦП по туризму предложен на общественное обсуждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обновленный проект ФЦП по туризму предложен на общественное обсуждение 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Обновленный вариант Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» представлен для общественного обсуждения с 19 сентября по 3 октября 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке указывается, что проект постановления разработан в качестве продолжения основной идеи ФЦП по туризму на 2011–2018 годы.
"Целью Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» является создание условий для эффективного развития сферы туризма Российской Федерации с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Российской Федерации более чем на 70% в к концу 2025 года", — говорится в документе.
Запланировано решение таких задач как комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров, развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии.
Кроме того предусматривается продвижение туристского продукта РФ, повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, а так же создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры управления отрасли.
Мероприятия Программы предполагается осуществлять в один этап в период с 2019 до 2025 год.
На сайте также указывается, что параллельно с общественным обсуждением проект ФЦП будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу с 19 по 25 сентября 2018 года.
Последние новости
В Нижегородской области разбился МиГ-31 Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Нальчике начались беспорядки263
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян35
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины232
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-2018
Памфилова тоже плачет, россияне бьют тревогу и другие события дня16
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
03:18
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение