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Курская область возглавила «Серебряную лигу» в рейтинге развития событийного туризма
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Курская область возглавила «Серебряную лигу» в рейтинге развития событийного туризма 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Рейтинг был составлен с целью повысить качество туристических событий, а также определить лучших в этой сфере
По инициативе Национальной ассоциации специалистов событийного туризма в апреле прошлого года в регионах России запустили новый системный проект по повышению уровня событийного туризма в регионах России.
Рейтинг был составлен с целью оценить уровень развития событийного туризма на территории РФ, повысить качество туристических событий, а также определить лучших в этой сфере.
По результатам оценки НАСТ, Курская область возглавила «Серебряную лигу» в рейтинге развития событийного туризма в России и вышла на 31 место. В прошлом году регион был на 74 месте в этом рейтинге.
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