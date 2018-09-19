Курская область возглавила «Серебряную лигу» в рейтинге развития событийного туризма

Рейтинг был составлен с целью повысить качество туристических событий, а также определить лучших в этой сфере

По инициативе Национальной ассоциации специалистов событийного туризма в апреле прошлого года в регионах России запустили новый системный проект по повышению уровня событийного туризма в регионах России.

Рейтинг был составлен с целью оценить уровень развития событийного туризма на территории РФ, повысить качество туристических событий, а также определить лучших в этой сфере.

По результатам оценки НАСТ, Курская область возглавила «Серебряную лигу» в рейтинге развития событийного туризма в России и вышла на 31 место. В прошлом году регион был на 74 месте в этом рейтинге.