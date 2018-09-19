Киберпреступники продают в даркнете похищенные бонусные мили

Бонусные мили — не тот товар, который ожидаешь встретить в даркнете, однако бизнес по продаже похищенных бонусов процветает. Бонусные мили могут использоваться для бесплатных полетов, доступа к эксклюзивным комнатам отдыха в аэропортах, возможности летать первым или бизнес-классом и т.д. Их можно получить, регулярно пользуясь услугами одних и тех же авиакомпаний, или, как показывает практика, купив на черном рынке в интернете.

Как сообщает эксперт компании Comparitech Пол Бискофф (Paul Bischoff), на подпольных торговых площадках, в том числе на сайтах Dream Market, Olympus и Berlusconi Market, недорого продаются похищенные бонусные мили таких авиакомпаний, как Delta, British Airways, Emirates и Alaska Air. По словам эксперта, всего за $31 можно купить приличный пакет бонусов от компании Delta, а за $45 — от компании British Airways. Оплата производится в криптовалюте, в частности в Bitcoin и Monero.

Киберпреступники либо взламывают учетные записи клиентов авиакомпаний и похищают их бонусы, либо эксплуатируют уязвимости в системах для несанкционированного перемещения или начисления бонусов.

Безусловно, похищенные бонусы нельзя использовать как законно заработанные, например, для перелетов или бронирования отелей, поскольку для этого требуется удостоверение личности. Тем не менее, из-за недостаточной проверки, их можно обменять на подарочные карты или использовать для покупок в магазинах, имеющих партнерские отношения с перевозчиками.