Во сколько обойдется россиянам отдых в Беларуси на осенних каникулах

По данным агентства, российские туристы в среднем приезжают в Минск на три дня и тратят в диапазоне от 30 до 80 долларов в сутки на проживание и питание в расчете на одного человека.

Как рассказал «СОЮЗу» зам­директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, республика традиционно пользуется популярностью у россиян.

— Россияне нас знают, им здесь комфортно, в первую очередь из-за того, что отсутствует языковой барьер. Кроме того, с большим удовольствием наши соседи ездят отдыхать в белорусские санатории, — пояснил Виталий Грицевич. — Мы не можем назвать точного количества россиян-туристов, потому что у нас открытая граница. Но, согласно недавнему мониторингу въездного туризма, всего за прошлый год Беларусь посетило порядка 11 миллионов туристов. По нашим подсчетам, около 60 процентов туристов, которые приезжают к нам, это именно россияне.

Помимо белорусской столицы, по словам Виталия Грицевича, большой популярностью у ближайших соседей также пользуются города Брест и Витебск.

— Это связано прежде всего с архитектурой и с героическими страницами нашей общей истории. Брестская крепость — герой, а рядом с Брестом находится наша знаменитая Беловежская пуща, где сохранились уникальные леса в своем первозданном виде. Каждый год мы разрабатываем новые туристические маршруты. Осенью с учетом того, что еще довольно тепло, я бы предложил россиянам кроме традиционных маршрутов обратить внимание на наше западное направление — Гродненскую область. Это сам город Гродно, города Лида и Новогрудок, где прекрасно сохранились памятники архитектуры. В Брестской области недавно отреставрирован Коссовский замок, который впечатляет своими масштабами. Он находится недалеко от трассы М-1 по дороге в Брест.

Что касается белорусов, то у них, в свою очередь, также есть прекрасная возможность отдохнуть на осенних каникулах в России. Как подчеркнул наш визави, белорусские туристические агентства готовы предложить маршруты на любой вкус и кошелек.

— Белорусы чаще всего посещают Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, пользуются популярностью маршруты Золотого кольца, как полностью, так и частично, — заметил Виталий Грицевич. — Традиционно белорусы ездят и на курорты Краснодарского края. Даже сейчас это направление востребовано, потому что идет бархатный сезон. И очень популярна сегодня у моих соотечественников Карелия. В последнее время она все больше и больше привлекает белорусских туристов, причем не только экстремалов, но и тех, кто любит тихий и спокойный отдых на природе.