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Три отеля в Челябинске получили «звезды»
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Три отеля в Челябинске получили «звезды» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области», отели Smolinopark и «Маркштадт» получили категорию «четыре звезды», а «Аврора» — «три звезды».
Присвоение «звездочек» — довольно кропотливая работа. Эксперты выборочно проверяют несколько номеров различной категории и проводят оценку. При этом внимание обращают и на размер полотенец, и на наличение светильника. Выданные свидетельства будут действовать три года.
В ведомстве отмечают, что пока в федеральный перечень внесены всего 14 гостиниц и различных гостевых домов и мини-отелей, расположенных на Южном Урале.
Региональное законодательство стимулирует гостиницы на получение категорий от трех звезд и выше. В этом году южноуральские парламентарии утвердили поправки в закон «О налоге на имущество организаций». Так, гостиницы, которые получат свидетельство о прохождении классификации, освобождаются от налога. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.
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