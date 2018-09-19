Три отеля в Челябинске получили «звезды»

Как сообщает пресс-служба ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области», отели Smolinopark и «Маркштадт» получили категорию «четыре звезды», а «Аврора» — «три звезды».

Присвоение «звездочек» — довольно кропотливая работа. Эксперты выборочно проверяют несколько номеров различной категории и проводят оценку. При этом внимание обращают и на размер полотенец, и на наличение светильника. Выданные свидетельства будут действовать три года.

В ведомстве отмечают, что пока в федеральный перечень внесены всего 14 гостиниц и различных гостевых домов и мини-отелей, расположенных на Южном Урале.

Региональное законодательство стимулирует гостиницы на получение категорий от трех звезд и выше. В этом году южноуральские парламентарии утвердили поправки в закон «О налоге на имущество организаций». Так, гостиницы, которые получат свидетельство о прохождении классификации, освобождаются от налога. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.