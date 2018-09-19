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Проведение ралли-рейдов в Нижегородской области обсудят на Digital Summit
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Проведение ралли-рейдов в Нижегородской области обсудят на Digital Summit 

Newsroom24 + ещё 1 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, 20 сентября в рамках саммита состоится круглый стол по развитию внедорожного туризма в Нижегородской области. Будут рассмотрены вопросы организации трофи— и ралли-рейдов, экспедиций и иных спортивно-массовых мероприятий для автолюбителей и туристов.
Участники мероприятия обсудят площадки муниципальных районов и городских округов области, на территории которых возможно проведение этапов различных спортивных состязаний, составляющих основу внедорожного туризма.
В работе круглого стола примет участие директор департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алехин.
В департаменте развития туризма и НХП напомнили, что тема внедорожного туризма была озвучена в одном из предложений, поступивших от жителей в ходе разработки Стратегии развития региона.
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