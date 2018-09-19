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Туристы заметили ядовитых кубомедуз на пляжах Италии
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Туристы заметили ядовитых кубомедуз на пляжах Италии 

Национальный Туристический Союз + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Ядовитые кубомедузы появились в этом сезоне на пляжах в итальянском регионе Апулия, в частности, в лагуне Варано и на мысе Гаргано, предупреждает "Интерфакс" с ссылкой на издание Ambienteambienti. Этот вид медуз обитает в водах Атлантического океана. По мнению ученых, в Адриатическом море они распространились из-за перенаселения океана медузами. Причиной этому стал массовый отлов рыб, питающихся личинками медуз. Эксперты считают, что они приближаются к берегам из-за искусственного освещения со стороны пляжей, поэтому туристам следует воздержаться от ночного купания. В случае ожога следует обработать место аммиаком и горячей водой и обратиться за медицинской помощью.
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