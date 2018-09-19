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Ненецкий арктический тур «Увезем тебя мы в тундру» стал призером премии «Маршруты России»
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Ненецкий арктический тур «Увезем тебя мы в тундру» стал призером премии «Маршруты России» 

ТАСС 3 часа назад
АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Четырехдневный арктический маршрут в Ненецком автономном округе «Увезем тебя мы в тундру» стал призером профессиональной туристической премии «Маршруты России 2018», созданной в рамках проекта «Гостеприимная Россия». Как сообщила в среду пресс-служба правительства региона, тур занял третье место в номинации «Лучший этнографический маршрут».
"Четырехдневный тур «Увезем тебя мы в тундру» от Центра арктического туризма был признан одним из лучших в номинации «Лучший этнографический маршрут», — говорится в сообщении.
Первое место в этой категории занял тур «Сокровища севера Удмуртии» (Удмуртская Республика), второе — «Шумбрат, Мордовия!» (Республика Мордовия), гран-при номинации получил тур «Настоящая Башкирия» (Республика Башкортостан).
По данным окружного правительства, в программу тура «Увезем тебя мы в тундру» входят посещение Ненецкого краеведческого музея и достопримечательностей Нарьян-Мара, поездки на вездеходах, лодках, оленьих упряжках, ночевка в чуме (переносное жилище в виде шатра — прим. ТАСС), кормежка оленей в стойбище и другое.
Премия «Маршруты России» учреждена как первая профессиональная отраслевая награда в области развития внутреннего и въездного туризма и присуждается по итогам открытого конкурса лучших реализованных маршрутов на территории России, а также идей для новых туров. Всего в конкурсе приняло участие 500 проектов из восьми федеральных округов.
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