Ненецкий арктический тур «Увезем тебя мы в тундру» стал призером премии «Маршруты России»

"Четырехдневный тур «Увезем тебя мы в тундру» от Центра арктического туризма был признан одним из лучших в номинации «Лучший этнографический маршрут», — говорится в сообщении.

Первое место в этой категории занял тур «Сокровища севера Удмуртии» (Удмуртская Республика), второе — «Шумбрат, Мордовия!» (Республика Мордовия), гран-при номинации получил тур «Настоящая Башкирия» (Республика Башкортостан).

По данным окружного правительства, в программу тура «Увезем тебя мы в тундру» входят посещение Ненецкого краеведческого музея и достопримечательностей Нарьян-Мара, поездки на вездеходах, лодках, оленьих упряжках, ночевка в чуме (переносное жилище в виде шатра — прим. ТАСС), кормежка оленей в стойбище и другое.

Премия «Маршруты России» учреждена как первая профессиональная отраслевая награда в области развития внутреннего и въездного туризма и присуждается по итогам открытого конкурса лучших реализованных маршрутов на территории России, а также идей для новых туров. Всего в конкурсе приняло участие 500 проектов из восьми федеральных округов.