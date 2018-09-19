Румыния решила открыть 20 туристических офисов за рубежом

По данным министерства туризма Румынии, 20 офисов будут функционировать в наиболее перспективных для индустрии румынского туризма странах.

Цель иностранных представительств будет заключаться в том, чтобы стимулировать приток иностранных туристов в Румынию, создавать новые формы сотрудничества для туроператоров, а также продвигать направление с помощью проведения различных мероприятий.

Ранее румынский министр туризма Богдан Триф заявил, что три из двадцати офисов будут располагаться в Китае, так как страна ориентируется на азиатские рынки. В настоящее время Румыния — одно из беднейших европейских государств, и развитие индустрии путешествий должно положительно повлиять на местную экономику.