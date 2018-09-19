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Румыния решила открыть 20 туристических офисов за рубежом
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Румыния решила открыть 20 туристических офисов за рубежом 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По данным министерства туризма Румынии, 20 офисов будут функционировать в наиболее перспективных для индустрии румынского туризма странах.
Цель иностранных представительств будет заключаться в том, чтобы стимулировать приток иностранных туристов в Румынию, создавать новые формы сотрудничества для туроператоров, а также продвигать направление с помощью проведения различных мероприятий.
Ранее румынский министр туризма Богдан Триф заявил, что три из двадцати офисов будут располагаться в Китае, так как страна ориентируется на азиатские рынки. В настоящее время Румыния — одно из беднейших европейских государств, и развитие индустрии путешествий должно положительно повлиять на местную экономику.
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