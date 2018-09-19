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Стоимость осенних туров в Абхазию снизилась на 30%
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Стоимость осенних туров в Абхазию снизилась на 30% 

Национальный Туристический Союз 26 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Согласно информации компаний, представленных на туристическом рынке, количество бронирований абхазских курортов на бархатный сезон выросло в среднем от 10 до 20% в годовом выражении, пишет РИА Новости. Росту спроса помог не только эффект отложенного спроса (в самый сезон из-за чемпионата мира по футболу продажи Абхазии упали), но и сезонное снижение цен на проживание и перевозку. Продажи направления поддерживают также абхазские отельеры, которые идут на уступки в вопросе предлагаемой цены на проживание и отдых. По словам участников рынка, снижение цен в Абхазии по сравнению с пиком сезона в зависимости от курортов составляет от 5 до 30%. В бархатный сезон туристы преимущественно отдают предпочтение таким курортам, как Гагра и Пицунда. Стоимость за туры в Абхазию в сентябре на двоих за семь ночей, но без перелета, начинаются от 4200 рублей без питания и 11500 рублей с полным пансионом.
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