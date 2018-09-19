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Wizz Air начнёт летать из Гданьска в Грузию
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Wizz Air начнёт летать из Гданьска в Грузию 

Клопс.Ru 25 минут назад
Фото: Клопс.Ru
С апреля 2019 года венгерский перевозчик Wizz Air начнёт летать из Гданьска в Грузию. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Первый рейс Гданьск — Кутаиси запустят 2 апреля. Самолёты будут летать по данному направлению по вторникам и субботам.
Кроме того, компания откроет ещё три маршрута:
— Гданьск — Харьков (с 28 октября 2018 г., по средам и воскресеньям);
— Гданьск — Бремен (со 2 апреля 2019 г., по вторникам и субботам);
— Гданьск — Осло (с 4 апреля 2019 г., каждый день).
Также с 31 марта 2019 года возрастёт количество рейсов на уже обслуживаемых маршрутах из Гданьска в Абердин, Гётеборг, Львов и Киев. В конце октября Wizz Air откроет два новых направления из Варшавы в Вену и Марракеш.
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