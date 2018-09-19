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В Монголии стал активнее развиваться туризм
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В Монголии стал активнее развиваться туризм 

Национальный Туристический Союз 44 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Часто Монголия воспринимается как труднодоступное или малоизвестное направление из-за суровых ландшафтов и отдаленного географического положения.
Монголия более известна как родина Чингисхана, завоевавшего полмира, чем как туристическое направление. Экономика страны зависит от добычи полезных ископаемых, которые составляют основной процент от экспорта.
Тем не менее, в связи с ростом популярности национальных праздников, например, ежегодный Надамский фестиваль, включающий скачки, соревнования по стрельбе из лука и борьбе, поток туристов постепенно увеличивается.
Монголия демонстрирует медленный, но устойчивый рост числа международных гостей: в 2017 году их количество составило 471,094, что на 28,3% больше, по сравнению с 2016 годом.
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