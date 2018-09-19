В Самаре гостиницы завышали цены в трех— и четырехзвездочных номерах

Проживание в номерах в четырехзвездочном отеле стоило в два с половиной раза больше, чем устанавливает закон

Самарские суды поддержали исковые заявления регионального управления Роспотребнадзора к четырем городским отелям.

Речь идет о «Графе Орлове», «Ниагаре», «Современнике» и «Тонике».

Как следует из официального сообщения ведомства, все гостиницы завышали стоимость номеров во время матчей чемпионата мира по футболу в Самаре

Так, при предварительном заказе 16 марта 2018 года на www.booking.com стоимость одних суток проживания в трехзвездочной «Ниагаре» в номерах «Эконом» составляла 10 000 рублей. Тогда как законодательство России устанавливает максимальную цену для этих номеров в 6 310 рублей. Советский районный суд поддержал надзорное ведомство. Апелляцию в областном суде собственник гостиницы также проиграл.

При предварительном заказе в четырехзвездочном «Графе Орлове» 7 июня этого года на проживание с 17 по 18 июня стоимость гостиничных услуг за одни сутки в номерах класса «Полулюкс», «Стандартный двухместный с одной кроватью» составляла 27 700 рублей. Тогда как по закону максимальная цена для этой категории — 10 750 рублей.

— Суд обязал собственников отеля прекратить сдавать номера по завышенным ценам, — говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

В трехзвездочном «Современнике» при бронировании 31 января этого года на 30–31 мая этого года сотрудники управления Роспотребнадзора зафиксировали цену в 7 200 рублей за номер «Стандарт» при установленной 6 310 рублей. По решению суда владелец отеля должен скорректировать цены.

Такое же обязательство служители Фемиды наложили и на руководство гостиницы «Тоника». При предварительном заказе 13 февраля этого года на 14–15 июня цена номера «Эконом» здесь составила 6 400 рублей при максимально возможной в 6 310 рублей.

С 14 июня по 7 июля в Самаре состоялись шесть матчей ЧМ по футболу.