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В Казахстане на туризм выделят $40 млрд — обновят дороги и автопарки
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В Казахстане на туризм выделят $40 млрд — обновят дороги и автопарки 

Мир24 58 минут назад
Власти Казахстана потратят на развитие туризма около 40 миллиардов долларов. Деньги пойдут на обустройство дорог и инфраструктуры.
«Долетел до страны — это хорошо. А внутри страны как передвигаться? У нас большие проблемы с автобусным сообщением. Парк туристических автобусов на сегодня изношен на 90%», — отметил заместитель председателя правления АО Национальная компания «Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев.
Проблемы развития туризма в эти дни обсуждают участники международного форума стран-участниц Шелкового пути «На пути к единению». Он проходит в Астане.
Напомним, в настоящее время Казахстан занимает 83 место в мире по развитию туризма.
Ранее был составлен рейтинг лучших городов СНГ для осенних путешествий. Астана заняла в нем вторую строчку.
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