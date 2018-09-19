В новом выпуске «Вести. Подробности» говорим о туристической привлекательности региона

Туристическая привлекательность нашего региона. Как привлечь к нам гостей из других регионов? Об этом ведущая программы поговорит с главой Корпорации развития Калининградской области Владимиром Зарудным.