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В новом выпуске «Вести. Подробности» говорим о туристической привлекательности региона
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В новом выпуске «Вести. Подробности» говорим о туристической привлекательности региона 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Туристическая привлекательность нашего региона. Как привлечь к нам гостей из других регионов? Об этом ведущая программы поговорит с главой Корпорации развития Калининградской области Владимиром Зарудным.
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