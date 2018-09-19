Ещё
«Аэрофлот» будет добиваться уголовного дела для дебошира с рейса Москва — Владивосток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» будет добиваться уголовного дела для дебошира с рейса Москва — Владивосток 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 18 сентября, на рейсе "Аэрофлота" SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток, 18 произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
В авиакомпании говорят, что намерены добиваться привлечения авиадебошира к уголовной ответственности.
Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс. Дебошира удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Владивостока его передали полиции.
"Аэрофлотом" разработана и успешно реализуется многоуровневая система борьбы с деструктивными авиапассажирами. По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах Аэрофлота в установленном порядке", — заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.
С 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в воздушное законодательство, позволяющие авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.
"Аэрофлот" неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Мы уверены, что экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки", — подчеркнул Александров.
Газета.Ru: последние новости
В Перу автобус с туристами упал в реку, есть пострадавшие Роналду откроет в Париже свою шестую гостиницу В Нальчике начались беспорядки из-за волнений накануне в селе в Кабардино-Балкарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20183
В Нальчике начались беспорядки416
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины256
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга50
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян58
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение