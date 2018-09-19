«Аэрофлот» будет добиваться уголовного дела для дебошира с рейса Москва — Владивосток

Во вторник, 18 сентября, на рейсе "Аэрофлота" SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток , 18 произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.

В авиакомпании говорят, что намерены добиваться привлечения авиадебошира к уголовной ответственности.

Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс. Дебошира удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Владивостока его передали полиции.

"Аэрофлотом" разработана и успешно реализуется многоуровневая система борьбы с деструктивными авиапассажирами. По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах Аэрофлота в установленном порядке", — заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров

С 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в воздушное законодательство, позволяющие авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.