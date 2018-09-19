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Суздаль даже осенью — туристическая «Мекка»
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Суздаль даже осенью — туристическая «Мекка» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото blogspot.com  Город Золотого кольца России Суздаль вошёл в первую тройку популярных туристических малых городов России даже в начале осени. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья, который исследовал туристический поток.
В топ-3 популярных малых городов у туристов в начале осени вошли города в Карелии, Владимирской и Ярославской областях.
Лахденпохья в Карелии, Суздаль во Владимирской области и Переславль-Залесский в Ярославской области составляют первую тройку малых городов по популярности путешествий в сентябре.
Если сравнивать население городов, то в Лахденпохья проживает 7,3 тысячи человек, в Суздале — 9,8 тысяч, а в Переславле-Залесском —39,1 тысяча человек.
По данным сервиса туристы проводят в Суздале в среднем три дня и тратят на проживание 3,8 тысяч рублей в сутки на семью.
Рейтинг подготовлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 30 сентября 2018 года.
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