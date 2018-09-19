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Уроки изящности: как одеться для путешествия в смолете
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Уроки изящности: как одеться для путешествия в смолете 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Одеваться на борт и в путешествие, как на бал не стоит. «На мир посмотреть и себя показать» вы сможете на курорте, куд прибудете, а пока наш экспертдат вам несколько важных совеов о том, как надо и не ндо одеваться в путешествии. Особенно в самолет.
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