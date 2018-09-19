Уроки изящности: как одеться для путешествия в смолете

Одеваться на борт и в путешествие, как на бал не стоит. «На мир посмотреть и себя показать» вы сможете на курорте, куд прибудете, а пока наш экспертдат вам несколько важных совеов о том, как надо и не ндо одеваться в путешествии. Особенно в самолет.