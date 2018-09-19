Ростуризм наказал Алтайский край за низкие показатели результативности

Алтайский край , а также Калининградская, Рязанская, Волгоградская и Липецкая области не достигли показателей результативности по программе развития внутреннего и въездного туризма. Ростуризм взыскал с этих регионов 180,03 млн рублей.

В 2017 году в регионах России было проведено 34 выездных мероприятия по контролю за соблюдением условий предоставления субсидий субъектам РФ.

В целом, федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)» показала свою эффективность. В рейтинге Минэкономразвития она заняла одну из верхних строчек.

Объем внебюджетных инвестиций с 2014 по 2017 годов составил 65,2 млрд рублей. На 1 рубль бюджетных средств при реализации мероприятий программы в настоящее время привлечено 2,4 руб. внебюджетных вложений.