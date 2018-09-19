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Аэропорт Платов составили рейтинг самых популярных авиалайнеров
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Аэропорт Платов составили рейтинг самых популярных авиалайнеров 

Ростовские Вести + ещё 1 2 часа назад
С начала года более 41% пассажиров Международного аэропорта Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») было перевезено на самолетах Boeing. Самыми востребованными воздушными судами по итогам 8 месяцев стали среднемагистральные самолеты Boeing 737NG, на которых было перевезено 736 069 пассажиров. Второе место в рейтинге занимает самолет SukhoiSuperjet 100 (более 202 тыс. пассажиров). На третьем месте — Airbus A-321 (около 164 тыс.). Четвертое место у Boeing 737-400 (около 30 тыс.), замыкает пятерку Bombardier CRJ-200 (более 13 тыс. пассажиров). Загрузка воздушных судов на рейсах из Ростова-на-Дону сохраняется на уровне 81%. С начала 2018 года авиакомпании совершили более 9,7 тысяч самолетовылетов (+25% к аналогичному периоду 2017 года). Полеты выполнялись по 70 направлениям, из которых 42 — регулярные: внутрироссийские — 22, международные — 14, в страны СНГ — 6. В январе-августе 2018 года на регулярной основе пассажиров аэропорта Платов обслуживали 26 авиакомпаний, из которых 9 — зарубежные. Благодаря характеристикам взлетно-посадочной полосы и технологическим решениям аэродромного комплекса, Международный аэропорт Платов может обслуживать более 100 типов воздушных судов, в том числе дальнемагистральные авиалайнеры Airbus A330 и А340, а также Boeing 777.
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